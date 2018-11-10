Украинцев предупредили о туманных выходных

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Суббота, 10 ноября 2018, 17:41

Во второй половине день 10 ноября по Киеву и области сохранится туман.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, туман с видимостью 200-500 м. ожидается ночью и утром 11 ноября по всей территории Украины.

По сообщению Укргидрометцентра, 10 и 11 ноября в Украине сохранится сухая погода, ночью и утром с туманами, температура на востоке и северо-востоке страны днем несколько снизится.

Украинская правда
Темы: погода
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