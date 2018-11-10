Украинцев предупредили о туманных выходных

Во второй половине день 10 ноября по Киеву и области сохранится туман.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, туман с видимостью 200-500 м. ожидается ночью и утром 11 ноября по всей территории Украины.

Обережно, туман: на дорогах погіршиться видимість 🌫️



За прогнозами УкрГідрометцентру, в другій половині дня 10 листопада, по Києву та області утримається туман.



А 11 листопада туманно буде по всій території України, видимість 200-500 м.



Будьте обачними! pic.twitter.com/oj0I4thiWm — МВС України (@MVS_UA) November 10, 2018

По сообщению Укргидрометцентра, 10 и 11 ноября в Украине сохранится сухая погода, ночью и утром с туманами, температура на востоке и северо-востоке страны днем несколько снизится.