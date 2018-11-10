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Мільярдер, наближений до Путіна, втік з Монако до Москви

Субота, 10 листопада 2018, 17:14

Дмитро Риболовлєв - російський мільярдер, наближений до президента РФ - після звільнення з поліції покинув Монако і приїхав до Москви.

Про це 10 листопада повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на представника Риболовлєва Дмитра Чечкіна.

Він зазначив, що Риболовлєв "звільнений не під заставу і не під підписку про невиїзд, а під умову судового контролю".

"Йому не заборонено залишати Монако і він не обмежений у переміщеннях", - заявив Чечкін.

Він також не став коментувати, чи надовго бізнесмен приїхав до Москви і чи має намір повертатися назад до Монако.

Нагадаємо, 6 листопада у Монако поліція затримала Риболовлєва для допиту. Йому висунули звинувачення у справі про корупцію. Згодом російського мільярдера відпустили під підписку про невиїзд

Розслідування діяльності бізнесмена було розпочато генеральним прокурором Монако у зв'язку з фактами корупції, торгівлі впливом та іншими епізодами. 

Риболовлєв - російський підприємець, колишній фактичний власник "Уралкалію" в 1990-2000-х роках, з 2010 року - контролюючий акціонер Банку Кіпру, з 2011 року - основний власник французького футбольного клубу "Монако".

Мінфін США включав Риболовлєва до так званого "кремлівського списку" - наближеного до президента РФ оточення. Журнал Forbes оцінює статки Риболовлєва у 6,8 млрд доларів.

Теми: РосіяПутінолігархи
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