Миллиардер, приближенный к Путину, бежал из Монако в Москву

Дмитрий Рыболовлев - российский миллиардер, приближенный к президенту РФ - после освобождения из полиции покинул Монако и приехал в Москву.

Об этом 10 ноября сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя Рыболовлева Дмитрия Чечкина.

Он отметил, что Рыболовлев "освобожден не под залог и не под подписку о невыезде, а под условие судебного контроля".

"Ему не запрещено покидать Монако и он не ограничен в перемещениях", - заявил Чечкин.

Он также не стал комментировать, надолго ли бизнесмен приехал в Москву и намерен ли возвращаться обратно в Монако.

Напомним, 6 ноября в Монако полиция задержала Рыболовлева для допроса. Ему предъявлены обвинения по делу о коррупции. Позже российского миллиардера отпустили под подписку о невыезде.

Расследование деятельности бизнесмена было начато генеральным прокурором Монако в связи с фактами коррупции, торговлей влиянием и другими эпизодами.

Рыболовлев - российский предприниматель, бывший фактический владелец "Уралкалия" в 1990-2000-х годах, с 2010 года - контролирующий акционер Банка Кипра, с 2011 года - основной владелец французского футбольного клуба "Монако".

Минфин США включал Рыболовлева в так называемый "кремлевский список" приближенного к президенту РФ окружения. Журнал Forbes оценивает состояние Рыболовлева в 6,8 млрд долларов.