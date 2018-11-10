У Донецьку в день "виборів" обмежать рух, а студентам обіцяють "проблеми" за неявку

В окупованому Донецьку 11 листопада у зв'язку з незаконними виборами бойовики обмежать рух транспорту.

Як повідомляють "Новости Донбасса" з посиланням на інформресурси бойовиків, з 12:00 перекриють руху для всіх видів транспортних засобів, крім громадського муніципального транспорту по вул. Артема, вул.Постишева, пр.Грінкевича, Театральним проспектом, на пр.Гурова, бул. Шевченко і бул.Пушкіна.

Як повідомляє "Громадське" з посиланням на власні джерела, студентам у Донецьку "настійно рекомендують" взяти участь у незаконному "голосуванні" бойовиків, інакше "будуть проблеми".

Зокрема один зі студентів Донецького політехнічного інституту розповів, що у профкомі факультету їм заявили про необхідність відвідати "вибори", інакше факультет і деканат "отримають догану", а проблеми "будуть у всіх".

У свою чергу представник омбудсмена в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський повідомив, що мешканців окупованій частині Донбасу примушують брати участь у "голосуванні".

"... Людей примусово зганяють для того, щоб вони взяли участь у створенні і розвитку незаконного збройного формування під назвою "ЛНР" і "ДНР", - зазначив він.

Лисянський додав, що бойовикам "потрібно забезпечити масовість, аби зняти це на відео".

"До шкіл та університетів, до "державних" підприємств, до приватних підприємців приходили так звані спецслужби з вимогою забезпечити явку на цих так званих "виборах". Сказали, якщо цього не буде, до них застосують заходи, зокрема погрожували кримінальними справами, розмовляли доволі жорстко", - повідомив представник омбудмена.