В Донецке в день "выборов" ограничат движение, а студентам обещают "проблемы" за неявку

В оккупированном Донецке 11 ноября в связи с незаконными выборами боевики ограничат движение транспорта.

Как сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на информресурсы боевиков, с 12:00 перекроют движения для всех видов транспортных средств, кроме общественного муниципального транспорта по ул. Артема, ул.Постышева, пр.Гринкевича, по Театральному проспекту, пр.Гурова, бул. Шевченко и бул.Пушкина.

Как сообщает "Громадське" со ссылкой на собственные источники, студентам в Донецке "настоятельно рекомендуют" принять участие в незаконном "голосовании" боевиков, иначе "будут проблемы".

В частности один из студентов Донецкого политехнического институт рассказал, что в профкоме факультета им заявили о необходимости посетить "выборы", иначе факультет и деканат "получат выговор", а проблемы "будут у всех".

В свою очередь представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский сообщил, что жителей оккупированной части Донбасса принуждают участвовать в "голосовании".

"...Людей принудительно сгоняют для того, чтобы они приняли участие в создании и развитии незаконного вооруженного формирования под названием "ЛНР" и "ДНР", - отметил он.