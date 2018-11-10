В Донецке в день "выборов" ограничат движение, а студентам обещают "проблемы" за неявку

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Суббота, 10 ноября 2018, 22:36

В оккупированном Донецке 11 ноября в связи с незаконными выборами боевики ограничат движение транспорта.

Как сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на информресурсы боевиков, с 12:00 перекроют движения для всех видов транспортных средств, кроме общественного муниципального транспорта по ул. Артема, ул.Постышева, пр.Гринкевича, по Театральному проспекту, пр.Гурова, бул. Шевченко и бул.Пушкина. 

Как сообщает "Громадське" со ссылкой на собственные источники, студентам в Донецке "настоятельно рекомендуют" принять участие в незаконном "голосовании" боевиков, иначе "будут проблемы".

В частности один из студентов Донецкого политехнического институт рассказал, что в профкоме факультета им заявили о необходимости посетить "выборы", иначе факультет и деканат "получат выговор",  а проблемы "будут у всех". 

В свою очередь представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский сообщил, что жителей оккупированной части Донбасса принуждают участвовать в "голосовании".

"...Людей принудительно сгоняют для того, чтобы они приняли участие в создании и развитии незаконного вооруженного формирования под названием "ЛНР" и "ДНР", - отметил он. 

Темы: ОРДЛО Росcия виборы
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