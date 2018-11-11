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ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 2 загиблих

Неділя, 11 листопада 2018, 06:44
ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 2 загиблих

Минулої доби бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях ОС, тричі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. 2 українських військових загинули, ще 2 - отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 11 листопада.

"Ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Новотошківське, Золоте, Новолуганське, Піски, Мар'їнка, Тарамчук та Гнутове", - підкреслили у штабі.

Бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Із мінометів калібру 82 та 120 мм обстрілювались позиції ОС поблизу Новолуганського.

"82 мм міномети загарбники застосували і біля Новотошківського. Але найбільшу вогневу активність окупанти проявили біля Мар'їнки - протягом доби ворог тричі обстріляв її оборонців", - наголосили в прес-центрі.

"У ході проведення заходів з недопущення проникнення ДРГ противника у проміжки між спостережними постами на Світлодарському напрямку, внаслідок спрацювання вибухового пристрою, що був встановлений окупантами, 2 військовослужбовці ОС загинули, ще двоє - зазнали поранень", - йдеться у звіті.

11 листопада вогневої активності бойовиків на лінії зіткнення не зафіксовано.

За даними розвідки, протягом минулої доби, 1 бойовика знищено, ще 8 - отримали поранення.

Теми: ООСДонбасбойові дії
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