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ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, 2 погибших

Воскресенье, 11 ноября 2018, 06:44
ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, 2 погибших

За прошедшие сутки боевики 10 раз открывали огонь по позициям ОС, трижды применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. 2 украинских военных погибли, еще 2 - получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 11 ноября.

"Враг осуществлял обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Новотошковское, Золотое, Новолуганское, Пески, Марьинка, Тарамчук и Гнутово", - заявили в штабе.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Из минометов калибра 82 и 120 мм обстреливались позиции ОС возле Новолуганского.

"82 мм минометы захватчики применили и возле Новотошковское. Но наибольшую огневую активность оккупанты проявили вблизи Марьинки - в течение суток враг трижды обстрелял ее защитников", - подчеркнули в пресс-центре.

"В ходе проведения мероприятий по недопущению проникновения ДРГ противника в промежутки между наблюдательными постами на Светлодарском направлении, в результате срабатывания взрывного устройства, установленного оккупантами, 2 военнослужащих ОС погибли, еще двое - получили ранения", - говорится в отчете.

11 ноября огневой активности боевиков на линии соприкосновения не зафиксировано.

По данным разведки, за прошедшие сутки, 1 боевик уничтожен, еще 8 - получили ранения.

Темы: ООСДонбассбоевые действия
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