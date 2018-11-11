НАТО: "вибори" в ОРДЛО суперечать букві і духу Мінських угод

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Неділя, 11 листопада 2018, 12:41

НАТО не визнає так звані "вибори", які 11 листопада відбуваються у самопроголошених та невизнаних Луганській і Донецькій "народних республіках".

Про це йдеться у заяві речника НАТО, оприлюдненій у неділю, 11 листопада, на сайті Альянсу.

"Вони суперечать букві і духу Мінських угод і підривають зусилля щодо мирного вирішення конфлікту", - йдеться у заяві.

"НАТО повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми, як і раніше, закликаємо Росію вивести свої війська і припинити будь-яку підтримку групп бойовиків в Донецькій і Луганській областях України", - наголосили в Альянсі.

У НАТО закликали до повного виконання Мінських угод усіма сторонами та висловили підтримку зусиллям "нормандського формату" і Тристоронньої контактної групи.

Раніше високий представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Федеріка Могеріні заявила, що ЄС вважає "вибори" 11 листопада незаконними та нелегітимними і не буде визнавати їх.

Європейська правда

Теми: НАТО ОРДЛО вибори
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