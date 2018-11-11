НАТО: "выборы" в ОРДЛО противоречат букве и духу Минских соглашений

НАТО не признает так называемые "выборы", которые 11 ноября происходят в самопровозглашенных и непризнанных Луганской и Донецкой "народных республиках".

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря НАТО, обнародованном в воскресенье, 11 ноября, на сайте Альянса.

"Они противоречат букве и духу Минских соглашений и подрывают усилия по мирному разрешению конфликта", - говорится в заявлении.

"НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы по-прежнему призываем Россию вывести свои войска и прекратить любую поддержку групп боевиков в Донецкой и Луганской областях Украины", - отметили в Альянсе.

В НАТО призвали к полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами и выразили поддержку усилиям "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы.

Ранее высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС считает "выборы" 11 ноября незаконными и нелегитимными и не будет признавать их.

Европейская правда