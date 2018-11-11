Україна вимагає негайного скликання ТКГ через "вибори" в ОРДЛО

Українська частина Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі вимагає негайного скликання позачергового засідання ТКГ у зв'язку з проведенням псевдовиборів на території ОРДЛО.

Про це йдеться в заяві української частини ТКГ, опублікованому на сторінці віце-спікера, представника України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірини Геращенко в Facebook.

"Ми вимагаємо негайного скликання позачергового скликання ТКГ і звертаємося до країн- членів нормандського формату з проханням провести спеціальні консультації з вимогою до РФ відмовитися від руйнівних сценаріїв дестабілізації ситуації на Донбасі", - йдеться в заяві.

Там наголошується, що українська сторона Тристоронньої контактної групи рішуче засуджує організацію Російською Федерацією 11 листопада так званих "позачергових виборів" на тимчасово окупованих Росією територіях у Донецькій та Луганській областях України.

"Своїми діями Росія вчергове грубо порушила основоположні норми і принципи міжнародного права та законодавство України. Одночасно, як сторона і підписант Мінських домовленостей Російська Федерація вкотре фундаментально порушила свої зобов’язання за ними", - йдеться в заяві.

"Псевдовибори – це провокація, спрямована на зрив крихкого процесу мирного врегулювання на Донбасі", - заявили в українській частині ТКГ.

Там наголосили, що результати цих псевдовиборів є юридично нікчемними, не створюють жодних правових наслідків та відтак не визнаються Україною і цивілізованим світом.

Українська частина ТКГ підкреслила, що всі причетні до організації незаконних виборів мають нести відповідальність.

"Уся відповідальність за руйнівні наслідки так званих "позачергових виборів" для подальшої імплементації Мінських домовленостей повністю покладається на Російську Федерацію. Зі свого боку, Україна і надалі докладатиме зусиль для мирного врегулювання ситуації на Донбасі на основі Мінських домовленостей", - йдеться в заяві.