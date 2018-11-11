Украина требует немедленного созыва ТКГ из-за "выборов" в ОРДЛО

Украинская часть Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе требует немедленного созыва внеочередного заседания ТКГ в связи с проведением псевдовыборов на территории ОРДЛО.

Об этом говорится в заявлении украинского части ТКГ, опубликованном на странице вице-спикера, представителя Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирины Геращенко в Facebook.

"Мы требуем немедленного созыва внеочередного созыва ТКГ и обращаемся к странам-членам нормандского формата с просьбой провести специальные консультации с требованием к РФ отказаться от разрушительных сценариев дестабилизации ситуации на Донбассе", - говорится в заявлении.

Там отмечается, что украинская сторона Трехсторонней контактной группы решительно осуждает организацию Российской Федерацией 11 ноября так называемых "внеочередных выборов" на временно оккупированных Россией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины.

"Своими действиями Россия в очередной раз грубо нарушила основополагающие нормы и принципы международного права и законодательство Украины. Одновременно, как сторона и подписант Минских договоренностей Российская Федерация в который раз фундаментально нарушила свои обязательства по ним", - говорится в заявлении.

"Псевдовыборы - это провокация, направленная на срыв хрупкого процесса мирного урегулирования на Донбассе", - заявили в украинской части ТКГ.

Там отметили, что результаты этих псевдовыборов являются юридически ничтожными, не создают никаких правовых последствий и поэтому не признаются Украиной и миром.

Украинская часть ТКГ подчеркнула, что все причастные к организации незаконных выборов должны нести ответственность.

"Вся ответственность за разрушительные последствия так называемых "внеочередных выборов" для дальнейшей имплементации Минских договоренностей полностью возлагается на Российскую Федерацию. Со своей стороны, Украина и в дальнейшем будет прилагать усилия для мирного урегулирования ситуации на Донбассе на основе Минских договоренностей", - говорится в заявлении.