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У Порошенка розповіли про церемонію в Парижі

Неділя, 11 листопада 2018, 13:48

Президент Петро Порошенко з дружиною разом з лідерами країн світу у Парижі взяв участь пам’ятній церемонії, присвяченій 100-й річниці завершення Першої світової війни.

Як повідомляє прес-служба президента, заходи почалися зранку в Єлисейському палаці та продовжилися біля Тріумфальної арки у Парижі.

 
Фото прес-служби президента

Участь у церемонії взяли президент Франції Еммануель Макрон з дружиною, президент США Дональд Трамп з дружиною, канцлер Німеччини Ангела Меркель, інші лідери країн Великої сімки та понад 70 глав держав та урядів країн світу, лідери міжнародних організацій.

 

Пам'ятні урочистості розпочалися з військової церемонії та виконання національного гімну Франції. Під час урочистого вшанування пам’яті загиблих у Першій світовій війні було запалено Вічний вогонь біля Тріумфальної арки. Молоді люди з різних країн зачитали спогади свідків – відомих письменників, які на власні очі бачили жахіття тієї війни.

Прес-служба зазначає, що під час церемонії вшануванням пам’яті загиблих у Першій світовій війні президент Франції виголосив промову, в якій наголосив, що "історія іноді погрожує відновити свій трагічний хід", тому не можна забувати минуле і його уроки.

 

Церемонія завершилася проходженням військових у формі часів Першої світової війни.

 

Зазначається, що Порошенко також візьме участь у відкритті "Паризького форуму заради миру", який ініційований президентом Франції.

Як повідомлялося, у заходах до 100-ї річниці завершення Першої світової війни також брав участь президент РФ Володимир Путін.

Українська правда
Теми: ПорошенкоФранція
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