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У Порошенко рассказали о церемонии в Париже

Воскресенье, 11 ноября 2018, 13:48

Президент Петр Порошенко с женой вместе с лидерами стран мира в Париже принял участие памятной церемонии, посвященной 100-й годовщине завершения Первой мировой войны.

Как сообщает пресс-служба президента, мероприятия начались утром в Елисейском дворце и продолжились у Триумфальной арки в Париже.

 
Фото пресс-службы президента

Участие в церемонии приняли президент Франции Эммануэль Макрон с женой, президент США Дональд Трамп с женой, канцлер Германии Ангела Меркель, другие лидеры стран Большой семерки и более 70 глав государств и правительств стран мира, лидеры международных организаций.

 

Памятные торжества начались с военной церемонии и исполнения национального гимна Франции. Во время торжественного чествования памяти погибших в Первой мировой войне был зажжен Вечный огонь у Триумфальной арки. Молодые люди из разных стран зачитали воспоминания свидетелей - известных писателей, которые собственными глазами видели ужасы той войны.

Пресс-служба отмечает, что во время церемонии памяти погибших в Первой мировой войне президент Франции произнес речь, в которой отметил, что "история иногда угрожает возобновить свой трагический ход", поэтому нельзя забывать прошлое и его уроки.

 

Церемония завершилась прохождением военных в форме времен Первой мировой войны.

 

Отмечается, что Порошенко также примет участие в открытии "Парижского форума ради мира", который инициирован президентом Франции.

Как сообщалось, в мероприятиях к 100-й годовщине завершения Первой мировой войны также принимал участие президент РФ Владимир Путин.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоФранция
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