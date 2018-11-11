Польща закликала до негайних санкцій проти організаторів "виборів" в ОРДЛО

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Неділя, 11 листопада 2018, 14:54

Польща рішуче засудила проведення проросійськими сепаратистами так званих "виборів" у окупованій частині Донбасу 11 листопада та закликала ввести санкції проти причетних до організації голосування.

Про це йдеться у заяві, опублікованій у неділю на сайті польського МЗС.

"Польща не визнає жодних дій, що підривають суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах", - йдеться у заяві.

У міністерстві підкреслили, що вибори є частиною політики російської влади, спрямованої на насильницьку зміну статус-кво, виявом цієї політики є також прогресуюча мілітаризація Криму і агресивні дії в районі Азовського моря.

"Вибори підривають зусилля із врегулювання російсько-українського конфлікту та несумісні з Мінськими угодами", - наголосили в МЗС Польщі.

 У міністерстві закликали ЄС та інших партнерів посилити наявні санкції та заборонити видачу віз і заморозити активи особам, відповідальним за організацію так званих "виборів".

Європейська правда

Теми: Польща ОРДЛО вибори
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