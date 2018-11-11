Польша призвала к немедленным санкциям против организаторов "выборов" в ОРДЛО

Польша решительно осудила проведение пророссийскими сепаратистами так называемых "выборов" в оккупированной части Донбасса 11 ноября и призвала ввести санкции против причастных к организации голосования.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте польского МИД.

"Польша не признает никаких действий, подрывающих суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах", - говорится в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что выборы являются частью политики российской власти, направленной на насильственное изменение статус-кво, проявлением этой политики является также прогрессирующая милитаризация Крыма и агрессивные действия в районе Азовского моря.

"Выборы подрывают усилия по урегулированию российско-украинского конфликта и несовместимы с Минскими соглашениями", - отметили в МИД Польши.

В министерстве призвали ЕС и других партнеров усилить имеющиеся санкции и запретить выдачу виз и заморозить активы лицам, ответственным за организацию так называемых "выборов".

Европейская правда