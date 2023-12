Так званим "народним республікам" - "Л/ДНР" - немає місця у Мінських угодах, вони є нелегітимними органами, які існують за військової підтримки Росії і створені нею для керування українською територією, яку РФ контролює силою.

Про це 11 листопада заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

У серії твітів у своєму мікроблозі Волкер заявив, що замість виконання Мінських угод і руху до миру Росія "дотує корумпованих лідерів ОРДЛО, навчає і озброює незаконні збройні формування, утримує статус-кво через бутафорські "вибори" і блокує дипломатичний прогрес" на Донбасі.

"Мета США на сході України - допомогти людям, за яких Росія "дбає", як вона твердить, та допомогти виконати зобов'язання, на які Росія погодилася. Ми хочемо допомогти Росії виконати обіцяне. Людям на Донбасі буде краще в об’єднаній мирній Україні, аніж у другорядній поліцейській державі, керованій шахраями та бандитами, яким платять з кишені російських платників податків", - зазначив спецпредставник Держдепу.

При цьому Волкер навів приклади, коли зобов'язання РФ у Мінську не співпадають з її діями на окупованому сході України.

"Росія некоректно заявляє, що Україна не виконує Мінські угоди. Реальність є протилежною", - зазначив він.

Russia incorrectly claims Ukraine has failed to implement the Minsk agreements. The reality is the opposite (1/7): pic.twitter.com/XcovLluC9g