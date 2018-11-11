Так званим "народним республікам" - "Л/ДНР" - немає місця у Мінських угодах, вони є нелегітимними органами, які існують за військової підтримки Росії і створені нею для керування українською територією, яку РФ контролює силою.

Про це 11 листопада заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

У серії твітів у своєму мікроблозі Волкер заявив, що замість виконання Мінських угод і руху до миру Росія "дотує корумпованих лідерів ОРДЛО, навчає і озброює незаконні збройні формування, утримує статус-кво через бутафорські "вибори" і блокує дипломатичний прогрес" на Донбасі.

"Мета США на сході України - допомогти людям, за яких Росія "дбає", як вона твердить, та допомогти виконати зобов'язання, на які Росія погодилася. Ми хочемо допомогти Росії виконати обіцяне. Людям на Донбасі буде краще в об’єднаній мирній Україні, аніж у другорядній поліцейській державі, керованій шахраями та бандитами, яким платять з кишені російських платників податків", - зазначив спецпредставник Держдепу.

При цьому Волкер навів приклади, коли зобов'язання РФ у Мінську не співпадають з її діями на окупованому сході України.

"Росія некоректно заявляє, що Україна не виконує Мінські угоди. Реальність є протилежною", - зазначив він.

Russia incorrectly claims Ukraine has failed to implement the Minsk agreements. The reality is the opposite (1/7): pic.twitter.com/XcovLluC9g — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) November 11, 2018

Зокрема, Росія: не здійснила негайного двостороннього припинення застосування зброї (відповідно до домовленостей від 5 вересня 2014 року), "припинення використання зброї" (від 19 вересня 2014 р.); не здійснила "негайного і всебічного припинення вогню" на сході України (від 12 лютого), не припинила "використання всіх видів зброї і проведення наступальних операцій" (домовленості від 19 вересня 2014 р.), не здійснила "виведення всіх важких озброєнь" (від 12 лютого 2015 р. і 29 вересня 2015 р.), не вивела "усі іноземні озброєні групи" (від 19 вересня 2014р.), "не роззброїла незаконні збройні формування" (12 лютого 2015 р.).

Окрім того Російська Федерація "не змогла забезпечити постійний моніторинг на українсько-російському державному кордоні та контроль з боку ОБСЄ" чи створити зону безпеки у прикордонних регіонах, відповідно до угод від 19 вересня 2014 р.

"Росія не змогла вжити заходів для поліпшення гуманітарної ситуації на Донбасі (5 вересня 2014 р.) чи гарантувати безпечний доступ, доставку, зберігання і розподіл гуманітарної допомоги (12 лютого 2015 р.), не змогла негайно звільнити всіх заручників та незаконно затриманих осіб (5 вересня 2014 р.) та звільнити і обміняти всіх заручників та незаконно затриманих (12 лютого 2015 р.)", - наголосив Волкер.

Він додав, що Сполучені Штати підтримують миротворчу місію ООН в Україні задля прискорення реалізації Мінських угод та виконання інших зобов'язань, включно з безпековими і політичними складовими.