Волкер: "Л/ДНР" нет места в Минских соглашениях

Так называемым "народным республикам" - "Л/ДНР" - нет места в Минских соглашениях, они являются нелегитимными органами, которые существуют при военной поддержке России и созданы ею для управления украинской территорией, которую РФ контролирует силой.

Об этом 11 ноября заявив спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

В серии твитов в своем микроблоге Волкер заявил, что вместо выполнения Минских соглашений и движения к миру Россия "дотирует коррумпированных лидеров ОРДЛО, учит и вооружает незаконные вооруженные формирования, удерживает статус-кво с помощью бутафорских "выборов" и блокирует дипломатический прогресс" на Донбассе.

"Цель США на востоке Украины - помочь людям, о которых Россия "заботится", как она утверждает, и помочь выполнить обязательства, на которые Россия согласилась. Мы хотим помочь России выполнить обещанное. Людям на Донбассе будет лучше в объединенной мирной Украине, чем во второстепенном полицейском государстве, управляемым мошенниками и бандитами, которым платят из кармана российских налогоплательщиков", - отметил спецпредставитель Госдепа.

При этом Волкер привел примеры, когда обязательства РФ в Минске не совпадают с ее действиями на оккупированном востоке Украины.

"Россия некорректно заявляет, что Украина не выполняет Минские соглашения. Реальность противоположна", - отметил он.

Russia incorrectly claims Ukraine has failed to implement the Minsk agreements. The reality is the opposite (1/7): pic.twitter.com/XcovLluC9g