Волкер: "Л/ДНР" нет места в Минских соглашениях

Так называемым "народным республикам" - "Л/ДНР" - нет места в Минских соглашениях, они являются нелегитимными органами, которые существуют при военной поддержке России и созданы ею для управления украинской территорией, которую РФ контролирует силой.

Об этом 11 ноября заявив спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

В серии твитов в своем микроблоге Волкер заявил, что вместо выполнения Минских соглашений и движения к миру Россия "дотирует коррумпированных лидеров ОРДЛО, учит и вооружает незаконные вооруженные формирования, удерживает статус-кво с помощью бутафорских "выборов" и блокирует дипломатический прогресс" на Донбассе.

"Цель США на востоке Украины - помочь людям, о которых Россия "заботится", как она утверждает, и помочь выполнить обязательства, на которые Россия согласилась. Мы хотим помочь России выполнить обещанное. Людям на Донбассе будет лучше в объединенной мирной Украине, чем во второстепенной полицейском государстве, управляемым мошенниками и бандитами, которым платят из кармана российских налогоплательщиков", - отметил спецпредставитель Госдепа.

При этом Волкер привел примеры, когда обязательства РФ в Минске не совпадают с ее действиями на оккупированном востоке Украины.

"Россия некорректно заявляет, что Украина не выполняет Минские соглашения. Реальность противоположна", - отметил он.

Russia incorrectly claims Ukraine has failed to implement the Minsk agreements. The reality is the opposite (1/7): pic.twitter.com/XcovLluC9g — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) November 11, 2018

В частности, Россия: не осуществила немедленного двустороннего прекращения применения оружия (согласно договоренностям от 5 сентября 2014 г.), прекращения использования оружия (от 19 сентября 2014); не осуществила "немедленного и всестороннего прекращения огня" на востоке Украины (от 12 февраля), не прекратила использования всех видов оружия и проведения наступательных операций (договоренности от 19 сентября 2014 г.), не осуществила "вывод всего тяжелого вооружения" (от 12 февраля 2015 и 29 сентября 2015 гг.), не вывела "все иностранные вооруженные группы" (от 19 сентября 2014 г.), "не разоружила незаконные вооруженные формирования" (12 февраля 2015 г.).

Кроме того Российская Федерация "не смогла обеспечить постоянный мониторинг на российско-украинской государственной границе и контроль со стороны ОБСЕ" или создать зону безопасности в приграничных регионах, в соответствии с соглашениями от 19 сентября 2014 г.

"Россия не смогла принять меры для улучшения гуманитарной ситуации на Донбассе (5 сентября 2014 г.) или гарантировать безопасный доступ, доставку, хранение и распределение гуманитарной помощи (12 февраля 2015 г.), не смогла немедленно освободить всех заложников и незаконно задержанных лиц ( 5 сентября 2014 г.) и освободить и обменять всех заложников и незаконно задержанных (12 февраля 2015 г.)", - подчеркнул Волкер.

Он добавил, что Соединенные Штаты поддерживают миротворческую миссию ООН в Украине для ускорения реализации Минских соглашений и выполнения других обязательств, включая политические составляющие и в сфере безопасности.