Бойовики порушили "тишу" тричі, втрат серед особового складу ООС немає

У неділю, 11 листопада, у зоні проведення Операції об'єднаних сил бойовики тричі порушили режим припинення вогню.

Як повідомили у прес-центрі штабу ООС, втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

"Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї неподалік населених пунктів Новотошківське, Оріхове та Водяне. Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів", - зазначили у штабі.