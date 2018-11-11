Бойовики порушили "тишу" тричі, втрат серед особового складу ООС немає

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Неділя, 11 листопада 2018, 19:48

У неділю, 11 листопада, у зоні проведення  Операції об'єднаних сил бойовики тричі порушили режим припинення вогню. 

Як повідомили у прес-центрі штабу ООС, втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає. 

"Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї неподалік населених пунктів Новотошківське, Оріхове та Водяне. Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів", - зазначили у штабі.

Українська правда
Теми: Донбас ОРДЛО ООС Мінські угоди
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