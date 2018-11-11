Боевики нарушили "тишину" трижды, потерь среди личного состава ООС нет

В воскресенье, 11 ноября, в зоне проведения Операции объединенных сил боевики трижды нарушили режим прекращения огня.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

"Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия возле населенных пунктов Новотошковское, Ореховое и Водяное. Подразделения ООС подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", - отметили в штабе.