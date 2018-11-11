Початок реконструкції моста на Шулявці відтермінували

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Неділя, 11 листопада 2018, 21:38

Роботи з демонтажу основних конструкцій Шулявського шляхопроводу планують розпочати з січня 2019 року. 

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на Департамент транспортної інфраструктури.

Як зазначив директор Департаменту Сергій Симонов, очікується, що роботи з реконструкції шляхопроводу будуть завершені у 2019 році.

"Цього року розпочалась реконструкція транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана. Вже укладено нижній шар покриття з асфальтобетону проїжджої частини з’їзду з вул. Гетьмана на проспект Перемоги, триває перекладання інженерних мереж на заїзді з проспекту Перемоги на вул. Олександра Довженка", - зазначили у департаменті КМДА. 

Нагадаємо, раніше у КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва" повідомляли, що Шулявський шляхопровід у Києві почнуть демонтувати на початку листопада, рух під час демонтажу перекривати не планували. 

Шулявський міст частково обвалився наприкінці лютого 2017 року.  У липні 2018 року КМДА затвердила проект реконструкції транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Гетьмана.

Загальна кошторисна вартість будівництва станом на червень 2018 року становила 830 мільйонів гривень. 

Українська правда
Теми: Київ дороги
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