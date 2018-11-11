Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Начало реконструкции моста на Шулявке отложили

Воскресенье, 11 ноября 2018, 20:38

Работы по демонтажу основных конструкций Шулявского путепровода планируют начать с января 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры.

Как отметил директор Департамента Сергей Симонов, ожидается, что работы по реконструкции путепровода будут завершены в 2019 году.

"В этом году началась реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана. Уже проложен нижний слой покрытия из асфальтобетона проезжей части съезда с ул.Гетьмана на проспект Победы, продолжается перекладка инженерных сетей на заезде с проспекта Победы на ул.Довженко ", - отметили в департаменте КГГА.

Напомним, ранее в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" сообщали, что Шулявский путепровод в Киеве начнут демонтировать в начале ноября, движение во время демонтажа перекрывать не планировали.

Шулявский мост частично обвалился в конце февраля 2017 года. В июле 2018 года КГГА утвердила проект реконструкции транспортной развязки на пересечении пр. Победы с ул.Гетьмана.

Общая сметная стоимость строительства по состоянию на июнь 2018 г. составляла 830 млн грн. 

Украинская правда
Темы: Киевдороги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Киев
Президент Южной Кореи с необъявленным визитом прибыл в Киев
С третьего этажа дома под Киевом выпала 4-летняя девочка
Пассажир автомобиля, въехавшего в колонку АЗС в Киеве, умер в больнице
Последние новости
12:23
Декларации чиновников будут проверять с помощью ИИ – НАПК
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
12:05
Президент Гарвардского университета обвинили в плагиате
11:53
фото"Почти невозможно": нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов
11:34
Рождественская премьера: Киевская опера возвращает балет Кос-Анатольского "Соячье крыло"
11:33
WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
Все новости...
Реклама: