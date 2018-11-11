Начало реконструкции моста на Шулявке отложили

Работы по демонтажу основных конструкций Шулявского путепровода планируют начать с января 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры.

Как отметил директор Департамента Сергей Симонов, ожидается, что работы по реконструкции путепровода будут завершены в 2019 году.

"В этом году началась реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана. Уже проложен нижний слой покрытия из асфальтобетона проезжей части съезда с ул.Гетьмана на проспект Победы, продолжается перекладка инженерных сетей на заезде с проспекта Победы на ул.Довженко ", - отметили в департаменте КГГА.

Напомним, ранее в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" сообщали, что Шулявский путепровод в Киеве начнут демонтировать в начале ноября, движение во время демонтажа перекрывать не планировали.

Шулявский мост частично обвалился в конце февраля 2017 года. В июле 2018 года КГГА утвердила проект реконструкции транспортной развязки на пересечении пр. Победы с ул.Гетьмана.

Общая сметная стоимость строительства по состоянию на июнь 2018 г. составляла 830 млн грн.