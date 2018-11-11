"Намальовані вибори": в ОРДО очікувано "перемагає" діючий ватажок

За попередніми підрахунками голосів на незаконних "виборах" в ОРДО діючий ватажок бойовиків Денис Пушилін набирає 57,3%.

Такі дані наводить російський "Інтерфакс" з посиланням на "ЦВК ДНР" і підсумки обробки 27,19% протоколів "виборів".

Зазначається, що інші "кандидати" набрали: Олена Шишкіна - 9,1%, Роман Євстифєєв - 8,5%, Володимир Медведєв - 7,8%, Роман Храменков - 17,3%.

На "парламентських виборах" громадський рух "Донецька республіка" набрав 74,03% "голосів" виборців, громадський рух "Вільний Донбас" - 25,07%.

На пост "голови ДНР" претендували п'ятеро людей. Серед них нинішній "виконуючий обов'язки керівника ДНР" Денис Пушилін. Крім того, серед кандидатів "суддя народного трибуналу" Олена Шишкіна; "громадянин республіки" Роман Храменков; пенсіонер, колишній "заступник міністра освіти і науки ДНР" Володимир Медведєв і керівник музею бойової і трудової слави ветеранів Афганістану Петровського району Донецька Роман Євстифеєв.

За посаду "глави ЛНР" вели боротьбу чотири кандидати, серед них - "виконуючий обов'язки глави ЛНР" Леонід Пасічник; голова "загальнореспубліканської професійної спілки працівників освіти і науки ЛНР" Олег Коваль; голова Перевальського територіального відділення громадського руху "Луганський економічний союз" Людмила Руснак і голова профспілкової організації "Республіканський профспілка працівників залізничного транспорту Луганської народної республіки" Наталія Сергун.