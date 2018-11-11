"Нарисованные выборы": в ОРДО ожидаемо "побеждает" действующий главарь

По предварительным подсчетам голосов на незаконных "выборах" в ОРДО действующий лидер боевиков Денис Пушилин набирает 57,3%.

Такие данные приводит российский "Интерфакс" со ссылкой на "ЦИК ДНР" и итоги обработки 27,19% протоколов "выборов".

Отмечается, что остальные "кандидаты" набрали: Елена Шишкина - 9,1%, Роман Евстифеев - 8,5%, Владимир Медведев - 7,8%, Роман Храменков - 17,3%.

На "парламентских выборах" общественное движение "Донецкая республика" набрало 74,03% "голосов" избирателей, общественное движение "Свободный Донбасс" - 25,07%.

На пост "главы ДНР" претендовали пять человек. Среди них нынешний "исполняющий обязанности руководителя ДНР" Денис Пушилин. Кроме того, среди кандидатов "судья народного трибунала" Елена Шишкина; "гражданин республики" Роман Храменков; пенсионер, бывший "замминистра образования и науки ДНР" Владимир Медведев и руководитель музея боевой и трудовой славы ветеранов Афганистана Петровского района Донецка Роман Евстифеев.

За должность "главы ЛНР" вели борьбу четыре кандидата, в их числе ныне "исполняющий обязанности главы ЛНР" Леонид Пасечник; председатель "Общереспубликанского профессионального союза работников образования и науки ЛНР" Олег Коваль; председатель Перевальского территориального отделения общественного движения "Луганский экономический союз" Людмила Руснак и председатель профсоюзной организации "Республиканский профсоюз работников железнодорожного транспорта Луганской народной республики" Наталья Сергун.