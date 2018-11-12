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Німеччина і Франція вважають незаконними "вибори" на Донбасі

Понеділок, 12 листопада 2018, 01:56

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон назвали "вибори" в так званих "ДНР" і "ЛНР" незаконними.

Про це вони заявили після зустрічі з президентом України Петром Порошенком в Парижі, пише DW.

"Так звані вибори підривають територіальну цілісність і суверенітет України", - заявили лідери, підкресливши, що цей захід суперечить мінським домовленостям і підписаній в лютому 2015 року декларації глав держав і урядів чотирьох країн "нормандського формату" - України, Росії, Німеччини та Франції.

Муніципальні вибори в Донецькій і Луганській областях України повинні проводитися відповідно до стандартів ОБСЄ та українського законодавства, вказали Меркель і Макрон.

Вони також нагадали про відповідальність всіх сторін конфлікту на сході Україні за повне дотримання мінських угод, режиму припинення вогню і домовленостей про відвід важких озброєнь. Європейські лідери твердо виступили на підтримку процесу обміну ув'язненими і звільнення політв'язнів до кінця 2018 року.

Напередодні верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Брюссель вважає нелегітимними минулі 11 листопада "вибори" на територіях, що знаходяться під контролем проросійських бойовиків.

Теми: ОРДЛОНімеччинаФранція
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