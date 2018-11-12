Германия и Франция считают незаконными "выборы" на Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон назвали "выборы" в так называемых "ДНР" и "ЛНР" незаконными.

Об этом они заявили после встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Париже, пишет DW.

"Так называемые выборы подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины", - заявили лидеры, подчеркнув, что это мероприятие противоречит минским договоренностям и подписанной в феврале 2015 года декларации глав государств и правительств четырех стран "нормандского формата" - Украины, России, Германии и Франции.

Муниципальные выборы в Донецкой и Луганской областях Украины должны проводиться согласно стандартам ОБСЕ и украинскому законодательству, указали Меркель и Макрон.

Они также напомнили об ответственности всех сторон конфликта в Восточной Украине за полное соблюдение минских соглашений, режима прекращения огня и договоренностей об отводе тяжелых вооружений. Европейские лидеры твердо выступили в поддержку процесса обмена заключенными и освобождения политзаключенных до конца 2018 года.

Накануне верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерика Могерини заявила, что Брюссель считает нелегитимными прошедшие 11 ноября "выборы" на территориях, находящихся под контролем пророссийских боевиков.