Германия и Франция считают незаконными "выборы" на Донбассе

94 просмотра
Понедельник, 12 ноября 2018, 02:56

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон назвали "выборы" в так называемых "ДНР" и "ЛНР"  незаконными.

Об этом они заявили после встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Париже, пишет DW.

"Так называемые выборы подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины", - заявили лидеры, подчеркнув, что это мероприятие противоречит минским договоренностям и подписанной в феврале 2015 года декларации глав государств и правительств четырех стран "нормандского формата" - Украины, России, Германии и Франции.

Муниципальные выборы в Донецкой и Луганской областях Украины должны проводиться согласно стандартам ОБСЕ и украинскому законодательству, указали Меркель и Макрон.

Они также напомнили об ответственности всех сторон конфликта в Восточной Украине за полное соблюдение минских соглашений, режима прекращения огня и договоренностей об отводе тяжелых вооружений. Европейские лидеры твердо выступили в поддержку процесса обмена заключенными и освобождения политзаключенных до конца 2018 года.

Накануне верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерика Могерини заявила, что Брюссель считает нелегитимными прошедшие 11 ноября "выборы" на территориях, находящихся под контролем пророссийских боевиков.

Темы: ОРДЛО Германия Франция
powered by lun.ua
По теме
Медведчук раскрыл планы Путина на Донбасс 12 ноября 2018, 01:54
"Нарисованные выборы": в ОРДО ожидаемо "побеждает" действующий главарь 11 ноября 2018, 23:44
Порошенко: Договариваться с РФ о мире на Донбассе - бесполезно 11 ноября 2018, 20:42
Все новости
Главные новости
Порошенко: Договариваться с РФ о мире на Донбассе - бесполезно
Волкер: "Л/ДНР" нет места в Минских соглашениях
"Выборы" в Донецке: ярмарки и розыгрыш призов
Киевлян предупреждают о пробках из-за ремонтов мостов
Все новости
Культура

Традиционная музыка, или Как развлекаться по-украински?

Образование

Как будут оценивать студентов-медиков в 2019 году?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів