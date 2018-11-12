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Фінляндія: До збоїв GPS під час навчань НАТО може бути причетна Росія

Понеділок, 12 листопада 2018, 05:48

До збоїв у системі навігації GPS під час масштабних військових навчань Північноатлантичного Альянсу може бути причетна Росія.

Про це сказав прем’єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля під час недільного інтерв'ю Yle Radio Suomi, коментуючи інцидент, коли було виявлено втручання в роботу GPS в Лапландії під час недавніх військових навчань НАТО в Норвегії, пише Укрінформ.

"У технологічному плані відносно легко порушити радіосигнал і, цілком можливо, що Росія стоїть за цим. Це послання усім сторонам, що беруть участь у навчаннях", - заявив він, додавши при цьому, що Росія має відповідні технічні можливості.

Крім того, Сіпіля наголосив, що збої в роботі GPS збільшують ризик виникнення авіаційних пригод, тому Фінляндія має бути готова реагувати на такі інциденти.

Як повідомляє Yle, Центр авіанавігації Фінляндії попереджав льотчиків про втручання в систему цього тижня.

На території Фінляндії попередження стосувалося території від північних районів Рованіємі до норвезького кордону і на схід від Кіттіля до російського кордону.

Норвезький новинний портал Barents Observer повідомив, що влада Норвегії попереджала про втручання в GPS в кінці жовтня, коли розпочалися навчання НАТО Trident Juncture.

Як повідомлялося, у Норвегії з 25 жовтня по 7 листопада пройшли найбільші після закінчення холодної війни військові навчання НАТО Trident Juncture - 2018.

У масштабних навчаннях взяли участь війська 29 країн-членів Альянсу, а також Швеції, Фінляндії, України, Грузії та Йорданії. Загалом у повітрі, на суші і на морі - близько 50 тисяч особового складу. У Trident Juncture були задіяні 65 кораблів, 250 військових літаків і близько 10 тисяч одиниць техніки.

Теми: НАТОРосіяФінляндія
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