Финляндия: К сбоям GPS во время учений НАТО может быть причастна Россия

К сбоям в системе навигации GPS во время масштабных военных учений Североатлантического альянса может быть причастна Россия.

Об этом сказал премьер-министр Финляндии Сипиля во время воскресного интервью Yle Radio Suomi, комментируя инцидент, когда было обнаружено вмешательство в работу GPS в Лапландии во время недавних военных учений НАТО в Норвегии, пишет Укринформ.

"В технологическом плане относительно легко нарушить радиосигнал и, вполне возможно, что Россия стоит за этим. Это послание всем сторонам, которые принимают участие в учениях", - заявил он, добавив при этом, что Россия имеет соответствующие технические возможности.

Кроме того, Сипиля отметил, что сбои в работе GPS увеличивают риск возникновения авиационных происшествий, поэтому Финляндия должна быть готова реагировать на такие инциденты.

Как сообщает Yle, Центр авианавигации Финляндии предупреждал летчиков о вмешательстве в систему на этой неделе.

На территории Финляндии предупреждения касалось территории от северных районов Рованиеми до норвежской границы и восточнее Киттиля до российской границы.

Норвежский новостной портал Barents Observer сообщил, что власти Норвегии предупреждала о вмешательстве в GPS в конце октября, когда начались учения НАТО Trident Juncture.

Как сообщалось, в Норвегии с 25 октября по 7 ноября прошли крупнейшие после окончания холодной войны военные учения НАТО Trident Juncture - 2018.

В масштабных учениях приняли участие войска 29 стран-членов, а также Швеции, Финляндии, Украины, Грузии и Иордании. Всего в воздухе, на суше и на море - около 50 000 личного состава. В Trident Juncture были задействованы 65 кораблей, 250 военных самолетов и около 10 000 единиц техники.