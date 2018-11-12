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ООС: 7 обстрілів, окупанти зазнали втрат

Понеділок, 12 листопада 2018, 07:05

Минулої доби в зоні бойових дій на Донбасі окупанти відкривали вогонь 7 разів

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Ворог здійснював обстріли українських оборонних укріплень в районах населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Вільний, Луганське Тарамчук та Водяне. 

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найбільшу вогневу активність окупанти проявили біля Новотошківського. Під час першого обстрілу ворог застосував гранатомети, а у другому випадку – озброєння бойових машин піхоти.

Внаслідок бойових дій жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Поточної доби, ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Старого Айдару.

За даними розвідки, 11 листопада двох російських окупантів було знищено, ще двох поранено.

Теми: ООСбойові дії
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