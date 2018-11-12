ООС: 7 обстрелов, оккупанты понесли потери

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Понедельник, 12 ноября 2018, 08:05

За прошедшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты открывали огонь 7 раз

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Враг осуществлял обстрелы украинских оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Вольное, Луганское Тарамчук и Водяное.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшую огневую активность оккупанты проявили у Новотошковского. Во время первого обстрела враг применил гранатометы, а во втором случае - вооружения боевых машин пехоты.

В результате боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

С начала текущих суток, противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Старого Айдара.

По данным разведки, 11 ноября двое российских оккупантов были уничтожені, еще двое ранены.

Темы: ООС боевые действия
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