ООС: 7 обстрелов, оккупанты понесли потери

За прошедшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты открывали огонь 7 раз

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Враг осуществлял обстрелы украинских оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Вольное, Луганское Тарамчук и Водяное.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшую огневую активность оккупанты проявили у Новотошковского. Во время первого обстрела враг применил гранатометы, а во втором случае - вооружения боевых машин пехоты.

В результате боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

С начала текущих суток, противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Старого Айдара.

По данным разведки, 11 ноября двое российских оккупантов были уничтожені, еще двое ранены.