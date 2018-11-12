У "Народному фронті" почали готуватися до виборів – джерела

Мета нової піар-кампанії "Народного фронту" не стосується президентських виборів, партія готується до парламентських виборів 2019 року.

Про це йдеться в матеріалі "Української правди" "Він діє. Чому Яценюк повертається на білборди і як готується до виборів".

По всій країні масово з’явилася візуальна реклама з обличчям екс-прем’єра Арсенія Яценюка та меседжами "Зупинили дефолт", "Українська мова, кіно, пісня", "Енергетична незалежність", яку, щоправда, встигли висміяти користувачі соціальних мереж.

За словами джерел УП у партії та фракції НФ, мета нових білбордів не стосується президентських виборів і складається з трьох пунктів: нагадати про себе, проаналізувати реакцію людей на бренд "Народний фронт" та лідера партії, і передати сигнал своїм же регіональним осередкам.

Зазначається, що перед стартом виборчої кампанії деякі члени "Нарфронту" почали шукати кращої долі в інших штабах.

Тому людям в регіонах потрібно передати, що "НФ" ще існує і навіть діє.

До створення нової реклами "НФ" не підключав зовнішніх політтехнологів. Джерела УП у "Народному фронті" переконують, що цього разу креативом займалися партійна прес-служба, партійні аналітики, сам Яценюк і його речниця Ольга Лаппо.

Хоч "Народний фронт" зараз не може похвалитися серйозною підтримкою виборців, у фронтовиків залишається чималий ресурс, нагадує автор статті Роман Кравець.

У партії – сім крісел у Кабміні, включаючи МВС, 81 депутат у Верховній Раді, і як не як, осередки по країні.

Зазначається, що перед офіційним стартом виборчої кампанії "НФ" проведе з‘їзд, де визначиться про свою роль на президентських перегонах. Але за даними УП, свого кандидата висувати вони не збираються.

Детальніше про те, для чого Яценюк на повну розгортає агітацію, та як "Народний фронт" збирається повертати втрачене, читайте в матеріалі УП.