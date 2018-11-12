Він діє. Чому Яценюк повертається на білборди і як готується до виборів

Навесні 2016 року Верховна Рада зі скрипом звільнила Арсенія Яценюка з посади прем’єр-міністра.

За мотивами усунення Яценюка Держкіно могло б зняти гостросюжетний серіал, який може позмагатися з "Грою престолів", "Картковим будинком" та навіть славетними "Довгоносиками". У цій історії є все необхідне для культовості: інтриги, зради, конфлікти в найвищому керівництві держави, провокації, чорний піар, компромати та сварки.

Весь цей політичний галас без перестанку тривав майже півроку. Головним ініціатором відставки тодішнього прем’єра був Петро Порошенко. Він ледь не щовечора збирав засідання "стратегічної сімки" і всіма можливими силами вмовляв Яценюка залишити крісло голови уряду.

"Петро як каток. Коли йому щось треба – він давить і давить, доки не задавить. Отак і Арсенія він давив з ранку до ночі", – пригадує поведінку президента зимою 2016 року один з керівників "Народного фронту".

Хоч олігархи Рінат Ахметов та Ігор Коломойський намагалися захистити вигідного їм прем’єра і залишити його на посаді, сам Яценюк чудово розумів, що його робота в Кабміні добігає кінця.

Тому своє звільнення він продумав до найменших дрібниць. Спочатку Яценюк запросив усіх міністрів на прощальні посиденьки на тренувальну базу Нацгвардії, згодом заявив про своє усунення з екранів телевізора, а через кілька днів власною персоною прийшов до Ради.

Він виступив із палким спічем з трибуни та, не дочекавшись голосування, пафосно залишив парламентську залу через центральні двері, у які під час інавгурації заходить новообраний президент.

Ця витівка була грубим натяком на те, як Яценюк планує колись повернутися.

На той момент лідер "Народного фронту" вважав, що попереду на нього чекає велике повернення народної любові. Рівень його підтримки був мізерним, антирейтинг – зашкальний, але Яценюк вірив, що з часом це владнається.

Минуло більше двох років, а змінилося мало що. Станом на жовтень рівень підтримки Яценюка коливався в межах 1% серед українців, які вже знають, за кого голосуватимуть.

Такі цифри – особиста трагедія для дуже амбітного Яценюка. Як зізнаються джерела в "Народному фронті", впродовж літа й початку осені лідер партії перебував у поганому стані і не знав, що робити далі. Його бажання й сподівання не збігалися з його можливостями. Мало того, що його особистий рейтинг в електоральній ямі, ще й підтримка партії "Народний фронт" не дотягує навіть до 1% серед тих, хто вже визначився з вибором.

Врешті перед Яценюком постало питання: або вже і зараз виходити з тіні, або чекати сприятливого моменту, ризикуючи втратити партійні структури по Україні та фракцію в парламенті.

Колишній прем’єр обрав перший варіант.

"Українська правда" з’ясовувала, для чого Яценюк на повну розгортає агітацію, та як "Народний фронт" збирається повертати втрачене.

Я дію

"Сидимо ми, значить, на святкуванні 100-річчя народного віче в Чернівцях, поруч Арсен (Аваков) і Арсеній (Яценюк). Раптом на сцену виходить Іво Бобул. Я ж то думав, що він десять років як вмер, а ось живенький стоїть… Аналогічна ситуація з "Народним фронтом". Люди забули, що ми є, що є такий Яценюк. Потрібно нагадувати", – з нотками чорного гумору пояснює потребу повернення лідера "Народного фронту" в публічність один з його найближчих соратників.

Арсеній Петрович уже давно не їздив регіонами України, його прес-служба регулярно звітує про зустрічі з іноземними політиками або про його візити до ЄС чи США. Але всього лише за останні два тижні він відвідав рідні Чернівці, а згодом поїхав на Житомирщину, де разом з міністром інфраструктури демонстративно інспектував ремонт доріг та на камери тиснув руки робітникам.

Перед цим по всій країні масово з’явилася візуальна реклама з обличчям Яценюка та меседжами "Зупинили дефолт", "Українська мова, кіно, пісня", "Енергетична незалежність".

Користувачі соціальних мереж висміяли такі білборди в мемах. Люди жартували зі слоганів Яценюка та пропонували свої варіанти реклами – на кшталт "Sex, drugs, rock’n’roll" чи "Українська мова, кіно, пісня, вареник, борщ".

Окремим блоком на українських дорогах з’явилися жовті борди з атрибутикою "Народного фронту" та написом синього кольору "Діє", що мимоволі перегукується зі старим слоганом Юлії Тимошенко "Вона працює".

До створення нової реклами "НФ" не підключав зовнішніх політтехнологів. До прикладу, Сергій Гайдай, який у 2014 році консультував "фронтовиків", відповідав УП запитанням на запитання, чи не знає він, хто створював нові борди для колишнього прем’єр-міністра.

Джерела в "Народному фронті" переконують, що цього разу креативом займалися партійна прес-служба, партійні аналітики, сам Яценюк і його речниця Ольга Лаппо.

У подальшому до цієї роботи планують залучити ще депутатку-технолога Вікторію Сюмар, яка раніше співпрацювала з президентом Петром Порошенком, та депутата-медійника Олександра Сочку, який раніше очолював прес-службу "Блоку Юлії Тимошенко" і зараз працює над новою партійною газетою фронтовиків.

Перед запуском широкої піар-кампанії політсила Яценюка тестувала нові гасла на фокус-групах. Розповідають, що люди сприйняли "на ура" повідомлення про розвиток української музики й кіно, але байдуже висловлювалися про освітню реформу.

Були навіть ідеї, щоб, крім Яценюка, зробити борди з обличчям міністра освіти Лілії Гриневич та міністра інфраструктури Володимира Омеляна – медійних членів уряду від "НФ", які викликають найменше негативу. Але через досить нейтральне ставлення українців до Гриневич та справу НАБУ щодо Омеляна партія вирішила не ризикувати і зосередитися на піарі свого лідера.

На рекламних щитах Яценюк спеціально зображений без офіційного піджака. На фото він у світло-блакитній сорочці з розчепнутим гудзиком на шиї. Своїм виглядом колишній прем’єр намагається підкреслити, що не займає жодної державної посади, тому нібито не несе відповідальності за негатив, який у людей викликає влада.

Одразу кілька джерел як у фракції, так і в партії НФ зізналися УП, що мета нових білбордів не стосується президентських виборів і складається з трьох пунктів: нагадати про себе, проаналізувати реакцію людей на бренд "Народний фронт" та лідера партії, і передати сигнал своїм же регіональним осередкам.

Хоч "Народний фронт" зараз не може похвалитися серйозною підтримкою виборців, у фронтовиків залишається чималий ресурс. У партії – сім крісел у Кабміні, включаючи МВС, 81 депутат у Верховній Раді і, як-не-як, осередки по країні.

Однак ніхто в партії не веде жодної системної роботи з регіональними структурами, рейтинги падають, і не зрозуміло, що надалі чекає цю політичну силу. Через це перед стартом виборчої кампанії деякі члени "Нарфронту" почали шукати кращої долі в інших штабах.

Тому людям у регіонах потрібно передати, що "НФ" ще існує і навіть діє.

Щоправда, в останній момент виникла ще й четверта мета піару Яценюка. Вона має назву – Петро Порошенко.

Я воюю

5 листопада Арсеній Яценюк зібрав у бізнес-центрі Carnegie всю фракцію "Народний фронт". Як описують очевидці, його настрій був показово радісним. Яценюк бадьоро переконував депутатів, що "НФ" ще покаже себе на виборах. Раптом хтось із депутатів запитав, як це можливо з нинішнім рівнем підтримки партії.

"Хочу нагадати, що в 2014 році в нас взагалі не було партії, але ми змогли не просто пройти в Раду, а зайняти перше місце", – переповідають героїчну відповідь екс-прем’єра його депутати.

Після пафосної підводки Яценюк поділився подальшими агітаційними планами. За його словами, він планує активно їздити по країні й зустрічатися з членами "Нарфронту" та виборцями, далі партія розставить по країні палатки та роздаватиме газети, згодом на телеекранах з’являться нові рекламні ролики партії.

Колишній прем’єр не договорював усіх причин такої активності.

За даними УП, одразу після появи білбордів з обличчям Яценюка в нього відбулася розмова з Порошенком.

Президентові не сподобалося, що лідер "Народного фронту" використовує меседжі, які стосуються української мови й культури, адже це одна зі складових передвиборчої агітації Порошенка.

У якийсь момент розмови президент обурився: "Ти що, кампанію ведеш"?

Щоб змусити співрозмовника нервувати, Яценюк відповів ствердно. Така відповідь – це наслідок непростих й емоційних стосунків між двома політиками.

Яценюк тримає серйозну образу на Порошенка за 2015-2016 роки, адже переконаний, що саме президент вбив його рейтинг. Екс-прем’єр так само не сумнівається, що Порошенко зробить усе можливе, щоб у сприятливий момент знищити весь "НФ" – у першу чергу Арсена Авакова, який конфліктує з Петром Олексійовичем.

У такій складній грі, як політика, бажання помсти та пошук ситуативних союзників можуть погано закінчитися для Порошенка.

УП вже неодноразово писала про неоднорідність "Народного фронту". На президентських виборах секретар РНБО Олександр Турчинов та спікер ВР Андрій Парубій, які входять у п’ятірку лідерів "НФ", схильні підтримувати Порошенка.

Ще двоє ваговиків з "НФ" – Арсен Аваков та екс-нардеп Микола Мартиненко – дрейфують у бік Тимошенко через образи на президента.

У цій ситуації Яценюк опинився в певній розтяжці: він і з Юлією Володимирівною підтримує контакти, і з Порошенком кінцево горщики не побив.

Навіть якщо лідер "Народного фронту" вирішить не підтримувати Тимошенко, але атакуватиме Порошенка – це може коштувати президенту кількох важливих відсотків підтримки, які на виборах будуть йому цінні як ніколи.

Наразі "Народний фронт" готується лише до парламентських виборів 2019 року. Президентські перегони в партії відкладають на той невизначений час, коли негатив їхнього лідера забудеться. Станом на зараз іншого кандидата у "фронтовиків" немає.

Для самого Яценюка йти на президентські змагання – досить небезпечна авантюра. Існує ризик отримати катастрофічно низьку підтримку. Кого після цього він зможе переконати, що колись таки зайде через президентські двері в парламентську залу?

Роман Кравець, УП