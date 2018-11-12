В "Народном фронте" начали готовиться к выборам – источники

Цель новой пиар-кампании "Народного фронта" не касается президентских выборов, партия готовится к парламентским выборам 2019 года.

Об этом говорится в материале "Украинской правды" "Он действует. Почему Яценюк возвращается на билборды и как готовится к выборам".

По всей стране массово появилась визуальная реклама с лицом экс-премьера Арсения Яценюка и посланиями "Остановили дефолт", "Украинский язык, кино, песня", "Энергетическая независимость", которую, правда, успели высмеять пользователи социальных сетей.

По словам источников УП в партии и фракции НФ, цель новых билбордов не касается президентских выборов и состоит из трех пунктов: напомнить о себе, проанализировать реакцию людей на бренд "Народный фронт" и лидера партии, и передать сигнал своим же региональным ячейкам.

Отмечается, что перед стартом избирательной кампании некоторые члены "Нарфронта" начали искать лучшей доли в других штабах.

Поэтому людям в регионах нужно передать, что "НФ" еще существует и даже действует.

К созданию новой рекламы "НФ" не подключал внешних политтехнологов. Источники УП в "Народном фронте" утверждают, что на этот раз креативом занимались партийная пресс-служба, партийные аналитики, сам Яценюк и его пресс-секретарь Ольга Лаппо.

Хотя "Народный фронт" сейчас не может похвастаться серьезной поддержкой избирателей, в фронтовиков остается достаточно ресурс, напоминает автор статьи Роман Кравец.

В активе партии – семь кресел в Кабмине, включая МВД, 81 депутат в Верховной Раде, и также ячейки по стране.

Отмечается, что перед официальным стартом избирательной кампании "НФ" проведет съезд, где определится о своей роли в президентской гонке. Но по данным УП, своего кандидата выдвигать политсила не собирается.

Подробнее о том, для чего Яценюк на полную разворачивает агитацию, и как "Народный фронт" собирается возвращать утраченное, читайте в материале УП.