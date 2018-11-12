У грудні українці матимуть довгі вихідні і робочі суботи

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Понеділок, 12 листопада 2018, 10:55

Україні у грудні відпочиватимуть три дні поспіль з нагоди Різдва західного обряду – 23, 24 й 25 грудня будуть вихідними.

Натомість вони мають працювати в суботу 22 грудня.  

Крім того, 1 січня 2019 року припадає на вівторок – і понеділок 31 грудня теж буде неробочим, а відпрацювати його рекомендовано в суботу 29 грудня.

Відтак, на Новий рік в українців теж буде три вихідних поспіль із 30 грудня.

Загалом у грудні в Україні буде 11 вихідних, включно зі святами.

Святкові вихідні у грудні 2018 року
Святкові вихідні у грудні 2018 року
MAXIMUM.FM

Християни західного обряду святкують Різдво з 24 на 25 грудня, за Григоріанським календарем, а віряни східного обряду – з 6 на 7 січня, за Юліанським.

Торік 25 грудня в Україні стало державним святом і офіційним вихідним.

7 січня (понеділок у новому році) також буде вихідним.

Українська правда
Теми: святкування
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