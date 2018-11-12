В декабре у украинцев будут длинные выходные и рабочие субботы

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Понедельник, 12 ноября 2018, 10:55

Украина в декабре будут отдыхать три дня подряд по случаю Рождества западного обряда – 23, 24 и 25 декабря будут выходными.

Однако они должны работать в субботу 22 декабря.

Кроме того, 1 января 2019 года приходится на вторник – и понедельник 31 декабря тоже будет нерабочим, а отработать его рекомендуется в субботу 29 декабря.

Следовательно, на Новый год у украинцев тоже будет три выходных подряд с 30 декабря.

Всего в декабре в Украине будет 11 выходных, включая праздники.

Праздничные выходные в декабре 2018 года
Праздничные выходные в декабре 2018 года
MAXIMUM.FM

Христиане западного обряда празднуют Рождество с 24 на 25 декабря, по Григорианскому календарю, а верующие восточного обряда – с 6 на 7 января, по Юлианскому.

В прошлом году 25 декабря в Украине стало государственным праздником и официальным выходным.

7 января (понедельник в новом году) также будут выходными.

Украинская правда
Темы: празднования
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