Рева заспокоїв батьків: муніципальна няня не позбавить ні декрету, ні виплат

Послуга "муніципальна няня", коли держава компенсуватиме родині витрати на няню після народження малюка, не позбавлятиме батьків права на декретні виплати та відпустку.

Про це заявив міністр соцполітики Андрій Рева, повідомляє прес-служба уряду.

"Буде державна допомога і муніципальна няня", - наголосив міністр.

Він додав, що наразі дехто розповсюджує чутки, що няня нібито замінить державну допомогу, але запевнив, що це неправда.

За словами Реви, державна допомога у сім'ї залишається, але якщо родина захоче скористатися такою опцією, як муніципальна няня – "то це додатковий бонус".

"Це ж стосується відпуски по догляду за дитиною – хоче мати няню у відпустці? Буде няня у відпустці. Хоче вийти на роботу та мати няню – буде така можливість", - підсумував міністр соцполітики.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра соцполітики Олександра Чуркіна заявила, що в Україні з 1 січня 2019 року держава щомісяця компенсуватиме родинам 1500 гривень на няню для дитини до 3 років.

За її словами, така практика необхідна, щоб батьки могли повернутися на роботу.

Також з 1 вересня кожна родина, у якій народилася дитина, отримує від держави спеціальні "бейбі-бокси".