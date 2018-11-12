Рева успокоил родителей: Будет и декрет, и выплаты, и муниципальная няня

Услуга "муниципальная няня", когда государство будет компенсировать семье затраты на няню после рождения малыша, не лишит родителей права на декретные выплаты и отпуск.

Об этом заявил министр соцполитики Андрей Рева, сообщает пресс-служба правительства.

"Будет государственная помощь и муниципальная няня", - подчеркнул министр.

Он добавил, что сейчас некоторые люди распространяет слухи, что няня якобы заменит государственную помощь, но заверил, что это неправда.

По словам Ревы, государственная помощь у семьи остается, но если семья захочет воспользоваться такой опцией, как муниципальная няня – "то это дополнительный бонус".

"Это же касается отпуска по уходу за ребенком – хочет (родитель – ред.) иметь няню в отпуске? Будет няня в отпуске. Хочет выйти на работу и иметь няню – будет такая возможность", - подытожил министр соцполитики.

Напомним, ранее заместитель министра соцполитики Александра Чуркина заявила, что в Украине с 1 января 2019 года государство будет ежемесячно компенсировать семьям 1500 гривен на няню для ребенка до 3 лет.

По ее словам, такая практика необходима, чтобы родители могли вернуться на работу.

Также с 1 сентября каждая семья, в которой родился ребенок, получает от государства специальные "бэби-боксы".