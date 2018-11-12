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Рада ОБСЄ збереться через фейкові "вибори" в ОРДЛО – Порошенко

Понеділок, 12 листопада 2018, 12:09

Президент Петро Порошенко заявив, що постійна рада ОБСЄ збереться у Відні, щоб обговорити псевдовибори на території окупованих районів Луганської та Донецької областей.

Про це президент сказав 12 листопада під час Ради регіонального розвитку.

"За моїм дорученням, сьогодні, у Відні скликається постійна рада ОБСЄ, де на порядку денному буде лише одне питання незаконні вибори і порушення Росією мінських угод", - сказав Порошенко.

Як повідомляє українська місія в ОБСЄ, засідання відбудеться о 17.00 за київським часом.

За його словами, незаконні вибори будуть у порядку денному Ради міністрів закордонних справ ЄС, комітету міністрів Ради Європи.

"Ми вимагаємо негайного скликання  тристоронньої контактної групи", - додав президент.

Також Порошенко стверджує, що вся Європа, міжнародні партнери України не визнають незаконних "виборів" в ОРДЛО.

Нагадаємо, проросійські бойовики провели "вибори" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей 11 листопада.

У якості "кандидатів" в "ДНР" було зареєстровано "т.в.о. голови ДНР" Дениса Пушиліна, який очікувано має "перемогти".

Також серед "кандидатів" у лідери "ДНР" зареєстрували екс-мера Горлівки Романа Храменкова, суддю "народного трибуналу" Олену Шишкіну, керівника музею бойової і трудової слави союзу ветеранів Афганістану Петровського району Донецька Романа Євстифєєва та "заступника міністра освіти ДНР" Володимира Медведєва.

В "ЛНР", за прогнозами, керівником залишиться Леонід Пасічник.

Як заявив раніше глава СБУ Василь Грицак, результати "виборів" були відомі заздалегідь і "намальовані в адміністрації президента Росії": зокрема, Пушилін у "ДНР" має перемогти з результатом у 55% голосів, Пасічник в "ЛНР" - 63%, явка має скласти 70%. 

Альона Мазуренко, УП
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