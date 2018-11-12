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Совет ОБСЕ соберется из-за фейковых "выборов" в ОРДЛО – Порошенко

Понедельник, 12 ноября 2018, 12:09

Президент Петр Порошенко заявил, что постоянный совет ОБСЕ соберется в Вене, чтобы обсудить псевдовыборы на территории оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

Об этом президент сказал 12 ноября во время Совета регионального развития.

"По моему поручению, сегодня, в Вене созывается постоянный совет ОБСЕ, где на повестке дня будет только один вопрос, незаконные выборы и нарушения Россией минских соглашений", - сказал Порошенко.

Как сообщает Украинская миссия в ОБСЕ, заседание состоится в 17.00 по киевскому времени.

По его словам, незаконные выборы будут в повестке дня Совета министров иностранных дел ЕС, комитета министров Совета Европы.

"Мы требуем немедленного созыва трехстороннего контактной группы", - добавил президент.

Также Порошенко утверждает, что вся Европа, международные партнеры Украины не признают незаконных "выборов" в ОРДЛО.

Напомним, пророссийские боевики провели "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 11 ноября.

В качестве "кандидата" в "ДНР" был зарегистрирован "в.и.о. главы ДНР" Денис Пушилин, который ожидаемо должен "победить".

Также среди "кандидатов" в лидеры "ДНР" зарегистрировали бывшего мэра Горловки Роман Храменков, судью "народного трибунала" Елену Шишкину, руководителя музея боевой и трудовой славы союза ветеранов Афганистана Петровского района Донецка Романа Евстифеева и "замминистра образования ДНР" Владимира Медведева.

В "ЛНР", по прогнозам, руководителем останется Леонид Пасечник.

Как заявил ранее глава СБУ Василий Грицак, результаты "выборов" были известны заранее и "нарисованы в администрации президента России": в частности, Пушилин в "ДНР" должен победить с результатом в 55% голосов, Пасичник в "ЛНР" - с 63%, явка должна составить 70%.

Алена Мазуренко, УП

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