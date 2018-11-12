Луценко вважає найбільшою проблемою України "жабу"

Генпрокурор Юрій Луценко вважає, що Україні заважають рухатися вперед інформаційне навіювання програшу та заздрість до успішних людей.

Ці проблеми разом із корупцією він перелічив у промові на засіданні Ради регіонального розвитку за участю президента.

На думку Луценка, зараз в України ті ж вороги, що й 100 років тому в Української народної республіки, – "Москва та свої популісти й ультрапатріоти, для яких немає нічого солодшого, ніж скинути свою ж державу"

"Якщо ми й далі будемо мовчати про досягнення, ми остаточно програємо інформаційну війну. Я посмію вам сказати: ми її практично програли. Всі російські та олігархічні телеканали 24 години на добу зомбують про те, що Україна уже програла все, і вже ось-ось її оголосять fail state", – заявив Луценко

"І сьогодні вже нав’язано бідним людям, яким, нема де правди діти, живеться важко, що це не Путін винен, а вже Порошенко винен у війні, що це не Янукович винен у розграбованій країні, а генеральний прокурор, який забрав у нього гроші. Уже винні не ті, хто проклинає владу, а ті, хто пробує хоч щось будувати", – обурився він

Генпрокурор додав: "Кажуть, святий Петро – без жодних аналогій, Петро Олексійович, – казав про "підперезаний розум". Саме підперезаного розуму сьогодні Україні бракує".

"Останньою проблемою нашої країни – можливо, навіть найбільшою, – я вважаю жабу, величезну українську тварюку, яка задавила мільйони. І я зовсім не жартую", – заявив Луценко.

"Мені здається найбільшою проблемою країни, яка піднімається зараз у своєму розвитку, є заздрість до чужого успіху. Я фактично не знаю жодної людини в країні – я зараз не про політиків – жодного спортсмена, жодного журналіста, жодного літератора, жодного діяча будь-якої сфери, якому аплодують за його успіх і стараються бути ще більш успішним", – додав він.

На думку Луценка,, "кожен, хто є успішний в нашій країні, піддається такому остракізму, що вже нікому не хочеться розповідати про свої успіхи".

"А успіхи є! Я знаю на Дніпропетровщині місто Покров, у якому молодий мер за 2 роки все місто перевів на альтернативні джерела енергії. Чому йому не аплодує вся країна? Чому він не гість усіх ефірів? Якої холери там роблять розенблати і, прости Господи, оптимісти, які все знають, але у владу йти не хочуть? Молодий хлопець просто пішов і зробив місто, як ляльку. Він має мірилом успіху!", – заявив він.

"Або хлопці, які повернулися з АТО і створили Pizza Veterano. Вони стали символом нового, творчої боротьби за нову країну. Чим завершився їхній успіх? Тим, що до них приїхали і жбурляли в них каміння тільки за те, що вони посміли прийняти у себе президента – верховного головнокомандувача, який поздоровив їх з успішною реабілітацією в нове життя!", – додав Луценко

Він згадав і журналіста Віталія Гайдукевича, команда якого створила для Міністерства оборони нову форму для війська. "Де він на цих ефірах?".

"Я днями заїхав у "Шабо". Грузин, якого вже хочеться називати справжнім українцем, (Важа) Іукурідзе 250 мільйонів доларів вклав у новий виноробний комбінат, рівного якому немає в Європі! Хто знає про цей успіх, хто пишається ним?", – сказав генпрокурор

Він згадав і фірму в Мукачеві, яка "покриває 50% потреб у лижах для Євросоюзу".

"Країна змінюється, але прославляють не тих, хто її змінює, а тих, хто все обпльовує і проклинає. Мені здається це найбільшою проблемою", – заявив Луценко.

"Користуючись тут присутністю всіх еліт, закликаю до перемог. Європа – це коли люди беруть на себе відповідальність, об’єднуються", – зазначив він і додав, що тоді "виборів боятися нічого, перемога буде за нами".