Луценко считает наибольшей проблемой Украины "жабу"

Генпрокурор Юрий Луценко считает, что Украине мешают двигаться вперед информационное внушение проигрыша и зависть к успешным людям.

Эти проблемы наряду с коррупцией он перечислил в речи на заседании Совета регионального развития при участии президента.

По мнению Луценко, сейчас у Украины те же враги, и 100 лет назад у Украинской народной республики, – "Москва и свои популисты и ультрапатриоты, для которых нет ничего слаще, чем свергнуть свое же государство".

"Если мы и дальше будем молчать о достижениях, мы окончательно проиграем информационную войну. Я посмею вам сказать: мы ее практически проиграли. Все российские и олигархические телеканалы 24 часа в сутки зомбируют о том, что Украина уже проиграла все, и вот-вот ее объявят fail state", – заявил Луценко.

"И сегодня уже навязано бедным людям, которым, негде правды деть, живется трудно, что это не Путин виноват, а уже Порошенко виноват в войне, это не Янукович виноват в разграбленной стране, а генеральный прокурор, который отнял у него деньги. Уже виноваты не те, кто проклинает власть, а те, кто пытается хоть что-то строить", – возмутился он.

Генпрокурор добавил: "Говорят, святой Петр – без аналогий, Петр Алексеевич, – говорил о "подпоясанном уме". Именно подпоясанного разума сегодня Украине не хватает".

"Последней проблемой нашей страны – возможно, даже самой большой, - я считаю жабу, огромную украинскую тварь, которая задавила миллионы. И я вовсе не шучу", – заявил Луценко.

"Мне кажется самой большой проблемой страны, которая поднимается сейчас в своем развитии, зависть к чужому успеху. Я фактически не знаю ни одного человека в стране – я сейчас не о политиках – ни одного спортсмена, ни одного журналиста, ни одного литератора, ни одного деятеля любой сферы, которому аплодируют за его успех и стараются быть еще более успешным", – добавил он.

По мнению Луценко, "каждый, кто успешен в нашей стране, подвергается такому остракизму, что уже никому не хочется рассказывать о своих успехах".

"А успехи есть! Я знаю в Днепропетровской области город Покров, в котором молодой мэр за 2 года весь город перевел на альтернативные источники энергии. Почему ему не аплодирует вся страна? Почему он не гость всех эфиров? Какой холеры там делают розенблаты и, прости Господи, оптимисты, которые всё знают, но во власть идти не хотят? Молодой человек просто пошел и сделал город, как куколку. Он должен быть мерилом успеха!", – заявил он.

"Или ребята, которые вернулись из АТО и создали Pizza Veterano. Они стали символом нового, творческой борьбы за новую страну. Чем завершился их успех? Тем, что к ним приехали и бросали в них камни только за то, что они посмели принять у себя президента – верховного главнокомандующего, поздравившего их с успешной реабилитацией в новую жизнь!", – добавил Луценко.

Он вспомнил и журналиста Виталия Гайдукевича, команда которого создала для Министерства обороны новую форму для армии. "Где он на этих эфирах?".

"Я на днях заехал в "Шабо". Грузин, которого уже хочется называть настоящим украинцем (Важа) Иукуридзе 250 миллионов долларов вложил в новый винодельческий комбинат, равного которому нет в Европе! Кто знает об этом успехе, кто гордится им?", – сказал генпрокурор

Он вспомнил фирму в Мукачево, которая "покрывает 50% потребностей в лыжах для Евросоюза".

"Страна меняется, но прославляют не тех, кто ее меняет, а тех, кто все оплевывает и проклинает. Мне кажется это большой проблемой", – заявил Луценко..

"Пользуясь здесь присутствием всех элит, призываю к победам. Европа – это когда люди берут на себя ответственность, объединяются", – отметил он и добавил, что тогда "выборов бояться нечего, победа будет за нами".