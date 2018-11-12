"Нафтогаз" пояснив, чому половина Кривого Рогу досі без тепла

НАК "Нафтогаз України" не подає газ на ДП "Криворізька Теплоцентраль" у зв’язку з тим, що це підприємство не уклало відповідних договорів і має великий борг за попередні періоди.

Про це "Українській правді" повідомив перший заступник голови правління компаній Сергій Перелома.

""Криворізька Теплоцентраль" не отримала номінацій, бо вони не уклали договорів. Це пов'язано з тим, що підприємство офіційно перебуває у процедурі банкрутства, і арбітражний керуючий має дати згоду, щоб укласти ці договори", - пояснив він.

Також Перелома додав, що підприємство заборгувало понад 1 мільярд гривень і не сплачує цих коштів.

"Підприємство також не виконує графік погашення заборгованості. Тому згідно з законом ми не маємо права постачати їм газ без виконання графіку", - повідомив представник "Нафтогазу".

Наразі для отримання газу ДП "Криворізька Теплоцентраль" має укласти договір на газопостачання і згідно з графіком сплатити третину боргу у сумі 374 мільйони гривень.

"Після виконання цих умов, вони отримають номінації на газ", - повідомив Перелома.

На уточнююче питання, за скільки часу підприємство зможе отримати газ і почати гріти місто, у прес-службі відзначили, що це "питання одного дня, але все залежить від виконання "Криворізькою теплоцентраллю" вимог законодавства".

Нагадаємо, 12 листопада жителі Кривого Рогу принесли і підпалили шини під управлінням "Криворіжгазу", вимагаючи включити опалення.

У Кривому Розі теплопостачання міста здійснюють дві компанії – КП "Криворіжтепломережа" і "Криворізька теплоцентраль" – кожна охоплює приблизно по 50% міста.

"Криворіжтепломережа" підписала договори і отримала газ для теплопостачання. А "Криворізька теплоцентраль" не має договору, але має мільярдний борг.

За даними платформа 104.ua, станом на 12 листопада, уже два дні не працюють 78 шкіл і 75 дитячих садків. Також, за даними компанії "Криворіжгаз", мерзнуть "сотні тисяч жителів міста".