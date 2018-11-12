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"Нафтогаз" объяснил, почему половина Кривого Рога до сих пор без тепла

Понедельник, 12 ноября 2018, 15:03

НАК "Нафтогаз Украины" не подает газ на ГП "Криворожская теплоцентраль" в связи с тем, что предприятие не заключило соответствующие договора и имеет большой долг за предыдущие периоды.

Об этом "Украинской правде" сообщил первый заместитель председателя правления компании Сергей Перелома.

""Криворожская теплоцентраль" не получила номинаций, потому что они не заключили договора. Это связано с тем, что предприятие официально находится в процедуре банкротства, и арбитражный управляющий должен дать согласие, чтобы заключить эти договора", - пояснил он.

Также Перелома добавил, что предприятие задолжало более 1 миллиарда гривен и не платит этих средств.

"Предприятие также не выполняет график погашения задолженности. Поэтому по закону мы не имеем права поставлять им газ без выполнения графика", - сообщил представитель "Нафтогаза".

Сейчас для получения газа ГП "Криворожская теплоцентраль" должно заключить договор на газоснабжение и согласно графику оплатить треть долга в сумме 374 миллиона гривен.

"После выполнения этих условий, они получат номинации на газ", - сообщил Перелома.

На уточняющий вопрос, за сколько времени предприятие сможет получить газ и начать греть город, в пресс-службе отметили, что это "вопрос одного дня, но все зависит от выполнения "Криворожской теплоцентралью" требований законодательства". 

Напомним, 12 ноября жители Кривого Рога принесли и подожгли шины под управлением "Криворожгаза", требуя включить отопление. 

В Кривом Роге теплоснабжение города осуществляют две компании –  КП "Криворожтеплосеть" и "Криворожская теплоцентраль" – каждая охватывает приблизительно по 50% города.

"Криворожтеплосеть" подписала договора и получила газ для теплоснабжения. А "Криворожская теплоцентраль" не заключила договора и имеет миллиардный долг.

По данным платформы 104.ua, уже два дня не работают 78 школ и 75 детских садов.

Также, по данным компании "Криворожгаз", мерзнут "сотни тысяч жителей города".

Ирина Балачук, УП

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Темы: Кривой РогНефтегазгаздолг
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