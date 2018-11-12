ООС: бойовики здійснили 4 обстріли, втрат немає

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Понеділок, 12 листопада 2018, 18:20

Протягом понеділка російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню, українські військові двічі зафіксували застосування бойовиками озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

Як вказують в штабі, протягом поточної доби окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил неподалік населених пунктів Старий Айдар, Вільний, Троїцьке та Красногорівка. Крім того, поблизу Троїцького та хутора Вільного, що знаходяться на Попаснянському напрямку, противник застосував міномети калібру 82 мм.

"Підрозділи, що обороняються, вживали необхідних заходів для придушення вогневої активності окупантів. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою", - додали у прес-центрі.

Українська правда
Теми: ООС ОРДЛО Донбас бойові дії
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