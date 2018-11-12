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ООС: боевики совершили 4 обстрела, потерь нет

Понедельник, 12 ноября 2018, 17:20

В течение понедельника российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня, украинские военные дважды зафиксировали применение боевиками вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Как указывают в штабе, в течение текущих суток оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Старый Айдар, Вильный, Троицкое и Красногоровка. Кроме того, вблизи Троицкого и хутора Вильного, находящихся на Попаснянском направлении, противник применил минометы калибра 82 мм.

"Обороняющиеся подразделения принимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой", - добавили в пресс-центре.

Украинская правда
Темы: ООСОРДЛОДонбассбоевые действия
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