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Сербська православна церква не згодна з рішенням Константинополя по Україні

Понеділок, 12 листопада 2018, 18:14
Сербська православна церква не згодна з рішенням Константинополя по Україні

Сербська православна Церква не підтримує дії Константинопольського патріархату по реабілітації предстоятелів УПЦ КП і УАПЦ Філарета та Макарія.

Про це повідомляє прес-служба релігійної організації.

"Синод Сербської православної церкви змушений констатувати, що Вселенський патріархат прийняв канонічно необґрунтоване рішення по реабілітації двох українських розкольників Філарета Денисенка і Макарія Малетича разом з їх духовенством", - зазначають сербські церковники.

В СПЦ додали, що не приймають літургійне і канонічне спілкування з Філаретом, Макарієм та їх прихильниками.

Сербська православна церква вважає, що питання створення в Україні помісної Церкви має вирішуватися на Всеправославному соборі.

"Це зміцнить єдність православної церкви і допоможе надалі уникнути спокус, які зараз виникли перед святою Церквою", - додали в СПЦ.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

Українська правда

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Теми: церкватомосСербіяУкраїна
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