Сербська православна церква не згодна з рішенням Константинополя по Україні
Сербська православна Церква не підтримує дії Константинопольського патріархату по реабілітації предстоятелів УПЦ КП і УАПЦ Філарета та Макарія.
Про це повідомляє прес-служба релігійної організації.
"Синод Сербської православної церкви змушений констатувати, що Вселенський патріархат прийняв канонічно необґрунтоване рішення по реабілітації двох українських розкольників Філарета Денисенка і Макарія Малетича разом з їх духовенством", - зазначають сербські церковники.
В СПЦ додали, що не приймають літургійне і канонічне спілкування з Філаретом, Макарієм та їх прихильниками.
Сербська православна церква вважає, що питання створення в Україні помісної Церкви має вирішуватися на Всеправославному соборі.
"Це зміцнить єдність православної церкви і допоможе надалі уникнути спокус, які зараз виникли перед святою Церквою", - додали в СПЦ.
Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.
Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.
Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.