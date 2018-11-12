Сербская православная церковь не согласна с решением Константинополя по Украине

5222 просмотра
Понедельник, 12 ноября 2018, 19:14

Сербская православная Церковь не поддерживает действия Константинопольского патриархата по реабилитации предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ Филарета и Макария.

Об этом сообщает пресс-служба религиозной организации.

"Синод Сербской православной церкви вынужден констатировать, что Вселенский патриархат принял канонически необоснованное решение по реабилитации двух украинских раскольников Филарета Денисенко и Макария Малетича вместе с их духовенством", - отмечают сербские церковники.

В СПЦ добавили, что не принимают литургическое и каноническое общение с Филаретом, Макарием и их сторонниками.

Сербская православная церковь считает, что вопрос создания в Украине поместной Церкви должен решаться на Всеправославном соборе.

"Это укрепит единство православной церкви и поможет в дальнейшем избежать соблазнов, которые сейчас возникли перед святой Церковью", - добавили в СПЦ.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православная церкви Макария.

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

Украинская правда
Темы: церковь томос Сербия Украина
powered by lun.ua
По теме
Возле церквей УПЦ МП во Львове появились надписи о "филиале ФСБ" 10 ноября 2018, 15:14
Архиепископу РПЦ запретили въезд в Украину на 3 года 10 ноября 2018, 11:39
В УПЦ МП считают "невозможным" переименование в РПЦ 10 ноября 2018, 10:27
Все новости
Главные новости
Сербская православная церковь не согласна с решением Константинополя по Украине
В НАТО не намерены размещать новые ядерные ракеты в Европе – Столтенберг
Смела и Шепетовка объявили чрезвычайное положение, потому что нет отопления – Кличко
Банки повысили ставки по депозитам
Все новости
психология

9 способов, которыми вы можете бесить своих коллег и этого не осознавать

исследование

Каждый 5 человек в Украине рискует попасть в рабство

Поиск по сайту
Архив
Весь архів