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Сербская православная церковь не согласна с решением Константинополя по Украине

Понедельник, 12 ноября 2018, 18:14
Сербская православная церковь не согласна с решением Константинополя по Украине

Сербская православная Церковь не поддерживает действия Константинопольского патриархата по реабилитации предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ Филарета и Макария.

Об этом сообщает пресс-служба религиозной организации.

"Синод Сербской православной церкви вынужден констатировать, что Вселенский патриархат принял канонически необоснованное решение по реабилитации двух украинских раскольников Филарета Денисенко и Макария Малетича вместе с их духовенством", - отмечают сербские церковники.

В СПЦ добавили, что не принимают литургическое и каноническое общение с Филаретом, Макарием и их сторонниками.

Сербская православная церковь считает, что вопрос создания в Украине поместной Церкви должен решаться на Всеправославном соборе.

"Это укрепит единство православной церкви и поможет в дальнейшем избежать соблазнов, которые сейчас возникли перед святой Церковью", - добавили в СПЦ.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православная церкви Макария.

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

Украинская правда

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Темы: церковьтомосСербияУкраина
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