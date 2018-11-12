Сербская православная церковь не согласна с решением Константинополя по Украине
Сербская православная Церковь не поддерживает действия Константинопольского патриархата по реабилитации предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ Филарета и Макария.
Об этом сообщает пресс-служба религиозной организации.
"Синод Сербской православной церкви вынужден констатировать, что Вселенский патриархат принял канонически необоснованное решение по реабилитации двух украинских раскольников Филарета Денисенко и Макария Малетича вместе с их духовенством", - отмечают сербские церковники.
В СПЦ добавили, что не принимают литургическое и каноническое общение с Филаретом, Макарием и их сторонниками.
Сербская православная церковь считает, что вопрос создания в Украине поместной Церкви должен решаться на Всеправославном соборе.
"Это укрепит единство православной церкви и поможет в дальнейшем избежать соблазнов, которые сейчас возникли перед святой Церковью", - добавили в СПЦ.
Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.
Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православная церкви Макария.
Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.