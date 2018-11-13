Ситуація у Кривому Розі: запустили 4 котельні "Теплоцентралі"

4 з 6 котелень підприємства "Криворізька теплоцентраль" запущені в роботу, 1 розігрівається, ще 1 - готується до запуску.

Про це це за підсумками чотиригодинних переговорів з представниками ПАТ "Криворіжгаз" повідомив народний депутат Костянтин Павлов, передає "Радіо Свобода".

"Запущено в роботу чотири котельні "Теплоцентралі", шоста розігрівається і виходить на параметри, щоб подавати тепло споживачам, відновлюється робота п'ятої", - розповів він.

За його словами, у вівторок питання щодо стабільного постачання газу криворізьким тепловикам продовжать вирішувати в Києві, на переговорах в НАК "Нафтогаз України".

Павлов підкреслив, що однією з домовленостей з публічним акціонерним товариством "Криворіжгаз" є негайне відновлення роботи аварійної служби підприємства, яка була призупинена в понеділок. Цю інформацію підтвердили і в ПАТ "Криворіжгаз".

Водночас депутат Криворізької міськради Микола Колесник підтвердив, що зараз тривають технічні заходи для постачання газу до двох непідключених котелень.

Він зазначив, що аварійні бригади комунальників будуть допомагати працівникам "Криворізької теплоцентралі" запускати тепло та ліквідовувати аварії.

Нагадаємо, 12 листопада жителі Кривого Рогу принесли і підпалили шини під управлінням "Криворіжгазу", вимагаючи включити опалення.

У Кривому Розі теплопостачання міста здійснюють дві компанії – КП "Криворіжтепломережа" і "Криворізька теплоцентраль" – кожна охоплює приблизно по 50% міста.

"Криворіжтепломережа" підписала договори і отримала газ для теплопостачання. А "Криворізька теплоцентраль" не має договору, але має мільярдний борг.

"Нафтогаз" звинуватив підконтрольний Дмитру Фірташу облгаз у зриві опалювального сезону в Кривому Розі.