Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ситуація у Кривому Розі: запустили 4 котельні "Теплоцентралі"

Вівторок, 13 листопада 2018, 00:23

4 з 6 котелень підприємства "Криворізька теплоцентраль" запущені в роботу, 1 розігрівається, ще 1 - готується до запуску.

Про це це за підсумками чотиригодинних переговорів з представниками ПАТ "Криворіжгаз" повідомив народний депутат Костянтин Павлов, передає "Радіо Свобода".

"Запущено в роботу чотири котельні "Теплоцентралі", шоста розігрівається і виходить на параметри, щоб подавати тепло споживачам, відновлюється робота п'ятої", - розповів він.

За його словами, у вівторок питання щодо стабільного постачання газу криворізьким тепловикам продовжать вирішувати в Києві, на переговорах в НАК "Нафтогаз України".

Павлов підкреслив, що однією з домовленостей з публічним акціонерним товариством "Криворіжгаз" є негайне відновлення роботи аварійної служби підприємства, яка була призупинена в понеділок. Цю інформацію підтвердили і в ПАТ "Криворіжгаз".

Водночас депутат Криворізької міськради Микола Колесник підтвердив, що зараз тривають технічні заходи для постачання газу до двох непідключених котелень.

Він зазначив, що аварійні бригади комунальників будуть допомагати працівникам "Криворізької теплоцентралі" запускати тепло та ліквідовувати аварії.

Нагадаємо, 12 листопада жителі Кривого Рогу принесли і підпалили шини під управлінням "Криворіжгазу", вимагаючи включити опалення. 

У Кривому Розі теплопостачання міста здійснюють дві компанії – КП "Криворіжтепломережа" і "Криворізька теплоцентраль" – кожна охоплює приблизно по 50% міста. 

"Криворіжтепломережа" підписала договори і отримала газ для теплопостачання. А "Криворізька теплоцентраль" не має договору, але має мільярдний борг.

"Нафтогаз" звинуватив підконтрольний Дмитру Фірташу облгаз у зриві опалювального сезону в Кривому Розі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кривий Рігопалення
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Кривий Ріг
Ворог вночі вдарив по Кривому Рогу: пошкоджено підприємство, є постраждалий
ПС: У напрямку Кривого Рогу рухаються крилаті ракети
У Кривому Розі пролунали вибухи – Вілкул
Останні новини
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновлюєтьсяПісля ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
Усі новини...
Реклама: