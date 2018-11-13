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Ситуация в Кривом Роге: запустили 4 котельные "Теплоцентрали"

Вторник, 13 ноября 2018, 00:23

4 из 6 котельных предприятия "Криворожская теплоцентраль" запущены в работу, 1 разогревается, еще 1 - готовится к запуску.

Об этом по итогам четырехчасовых переговоров с представителями ПАО "Криворожгаз" сообщил народный депутат Константин Павлов, передает "Радио Свобода".

"Запущены в работу четыре котельные "Теплоцентрали", шестая разогревается и выходит на параметры, чтобы подавать тепло потребителям, восстанавливается работа пятой", - рассказал он.

По его словам, во вторник вопрос о стабильных поставках газа криворожским тепловикам продолжат решать в Киеве, на переговорах в НАК "Нафтогаз Украины".

Павлов подчеркнул, что одной из договоренностей с публичным акционерным обществом "Криворожгаз" является немедленное возобновление работы аварийной службы предприятия, которая была приостановлена ​​в понедельник. Эту информацию подтвердили и в ПАО "Криворожгаз".

В то же время депутат Криворожского горсовета Николай Колесник подтвердил, что сейчас идут технические мероприятия для поставок газа в двух неподключенных котельных.

Он отметил, что аварийные бригады коммунальщиков будут помогать работникам "Криворожской теплоцентрали" запускать тепло и ликвидировать аварии.

Напомним, 12 ноября жители Кривого Рога принесли и подожгли шины под управлением "Криворожгаза", требуя включить отопление. 

В Кривом Роге теплоснабжение города осуществляют две компании –  КП "Криворожтеплосеть" и "Криворожская теплоцентраль" – каждая охватывает приблизительно по 50% города.

"Криворожтеплосеть" подписала договора и получила газ для теплоснабжения. А "Криворожская теплоцентраль" не заключила договора и имеет миллиардный долг.

"Нафтогаз" обвинил подконтрольный Дмитрию Фирташу облгаз в срыве отопительного сезона в Кривом Роге.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кривой Роготопление
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