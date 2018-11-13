ООС: Бойовики били з гранатометів і кулеметів, 1 поранений

Минулої доби бойовики 9 разів відкривали вогонь по позиціях ОС, двічі застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння. 1 український військовий отримав легке поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 13 листопада.

Бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та мінометів.

"Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій ОС в районах населених пунктів Золоте, Троїцьке, Верхньоторецьке, Красногорівка, Степне, Березове та Водяне", - підкреслили у штабі.

"Вогневі нальоти, із застосуванням мінометів калібру 82 мм, окупанти здійснили по опорних пунктах наших військ поблизу Троїцького та хутора Вільний, що на Попаснянському напрямку", - наголосили у прес-центрі.

Від початку доби бойовики вогневої активності не проявляли.

За даними розвідки, минулої доби одного з окупантів було знищено, ще 2 - поранено.

