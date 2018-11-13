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ООС: Боевики били из гранатометов и пулеметов, 1 раненый

Вторник, 13 ноября 2018, 06:24
ООС: Боевики били из гранатометов и пулеметов, 1 раненый

За прошедшие сутки боевики 9 раз открывали огонь по позициям ОС, дважды применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение. 1 украинский военный получил легкое ранение.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 13 ноября.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций ОС в районах населенных пунктов Золотое, Троицкое, Верхнеторецкое, Красногоровка, Степное, Березовое и Водяное", - заявили в штабе.

"Огневые налеты с применением минометов калибра 82 мм оккупанты провели по опорным пунктам наших войск вблизи Троицкого и хутора Вольный, что на Попаснянском направлении", - подчеркнули в пресс-центре.

С начала суток боевики огневой активности не проявляли.

По данным разведки, за минувшие сутки один из оккупантов был уничтожен, еще 2 - ранены.

Темы: ООСбоевые действия
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