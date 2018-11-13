ООС: Боевики били из гранатометов и пулеметов, 1 раненый

83 просмотра
Вторник, 13 ноября 2018, 07:24

За прошедшие сутки боевики 9 раз открывали огонь по позициям ОС, дважды применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение. 1 украинский военный получил легкое ранение.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 13 ноября.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций ОС в районах населенных пунктов Золотое, Троицкое, Верхнеторецкое, Красногоровка, Степное, Березовое и Водяное", - заявили в штабе.

"Огневые налеты с применением минометов калибра 82 мм оккупанты провели по опорным пунктам наших войск вблизи Троицкого и хутора Вольный, что на Попаснянском направлении", - подчеркнули в пресс-центре.

С начала суток боевики огневой активности не проявляли.

По данным разведки, за минувшие сутки один из оккупантов был уничтожен, еще 2 - ранены.

Темы: ООС боевые действия
powered by lun.ua
По теме
"ЛНР" и "ДНР" необходимо распустить - США 12 ноября 2018, 19:00
ООС: боевики совершили 4 обстрела, потерь нет 12 ноября 2018, 18:20
ООС: 7 обстрелов, оккупанты понесли потери 12 ноября 2018, 08:05
Все новости
Главные новости
ООС: Боевики били из гранатометов и пулеметов, 1 раненый
РФ должна прекратить эскалацию конфликта на Донбассе - Евросоюз
Дело Гандзюк: В офис активистов приехала полиция. Они связывают это с задержанием Павловского
Полиция схватила группу злоумышленников, которые удерживали в рабстве почти сто человек
Все новости
здоровье

Работают ли "лекарства" от похмелья?

Образование

Как будут оценивать студентов-медиков в 2019 году?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів